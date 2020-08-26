Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

За його словами, надалі буде проведено огляд корпусу судна, його герметизація, ремонт і відбуксирування.

“Сьогодні напівзатонулий танкер “Делфі” був поставлений на кіль. Наступний етап – візуальний огляд корпусу аварійного судна, його герметизація та ремонт. І як тільки буде забезпечено достатній рівень плавучості “Делфі”, за допомогою плавкрану та понтону його можна буде транспортувати у визначене місце якомога далі від міського пляжу”, – зазначив міністр.

Криклій уточнив, що для безпеки довкілля постійно здійснюється зачистка акваторії від залишків нафтопродуктів.

Він також нагадав, що лише 21 липня, після низки невдалих спроб судновласника “Делфі” підняти затонуле судно, держава отримала право на організацію підйому.

Про завершення першого етапу підйому судна повідомляє й одеське видання “Думська”. У публікації зазначається, що судно “поставили на рівний кіль (тобто осадка носом і кормою однаково), при цьому зберігається крен”.

“Зараз судно має крен 30 градусів, вже можна вільно переміщатися по палубі. Перспективи подальшої роботи стануть відомі після того, як водолази обстежать правий борт. Від розміру пробоїни залежить час, який необхідний для її латання”, – повідомив у коментарі журналістам начальник адміністрації Одеського морського порту Руслан Сахаутдінов.

Судно міститься біля одеського пляжу “Дельфін”. Буксири тягнули “Делфі” за металевий трос, щоб вирівняти.

З дна навколо танкера витягли валуни, які блокували його, до борту приварили потужні кріплення для тросів, з танків відкачали сотню тонн піску, загерметизували їх і наповнили повітрям.

Як відомо, в листопаді 2019 року під час сильного шторму судно Delfi, розташоване в акваторії порту “Південний”, зірвало з якоря і віднесло в бік Одеси. В результаті танкер сів на мілину неподалік від пляжу “Дельфін”.

Внаслідок аварії танкера стався витік палива. Вміст нафтопродуктів у воді на місці аварії танкера Delfi перевищив допустиму норму в 157 разів. Через кілька днів після аварії навколо танкера встановили бони для очищення води.

Власник танкера Delfi, що перекинувся, обіцяв прибрати судно до кінця 2019 року, проте так і не зробив цього.

ДОВІДКА. Кіль – нижня горизонтальна балка або балки, що проходять посередині днища судна від носової до кормової його частини й слугують для забезпечення міцності корпусу судна та забезпечення стійкості.