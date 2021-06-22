В Одеській області в Білгород-Дністровському районі в селі Лебедівка біля однієї із баз відпочинку стався зсув ґрунту на березі моря.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС в Одеській області.

Рятувальники повідомили, що стався обвал ґрунту висотою 15 м, на площі близько 150 кв.м.

За попередньою інформацією, під завалами можуть перебувати відпочивальники. На місці події виявлено речі людей.

Фото: ДСНС

На їхні пошуки наразі залучено 40 осіб з оперативних служб. Інформація про постраждалих перевіряється.

Як пише видання “Думська” з посиланням на очевидця, незадовго до інциденту він бачив на місці дівчину. За іншими даними, там могло завалити сімейну пару з дитиною. Наразі адміністрація бази відпочинку зараз розшукує всіх своїх постояльців.