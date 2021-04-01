У Львівській області на Яворівському полігоні почалися цілодобові стрільби. Місцевих мешканців просять бути обережними та не наближатися до навчальних об'єктів.

Про це повідомляється на сайті місцевої міської ради.

Цілодобові стрільби у всіх напрямках з різних видів зброї, у тому числі артилерійських підрозділів і авіації, починаються 1 квітня на території Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон).

“Територія Центру є небезпечною для цивільного населення. Після проведення стрільб на території навчальних об’єктів є випадки не розривання боєприпасів, які виходять з каналу ствола, тому категорично забороняється торкатись до знайдених снарядів, мін, авіабомб, підривників, трубок, зарядів, засобів імітації та інших невідомих предметів. Неодноразово були випадки підриву цивільного населення на боєприпасах, які не вибухнули, навіть з летальними наслідками та випадки заходу людей в район проведення бойових стрільб”, – йдеться у повідомленні.

Командування Міжнародного центру миротворчості та безпеки нагадало місцевим жителям про заборону проходу та проїзду на територію Центру, а також закликало не торкатися боєприпасів, що не вибухнули, не збирати металобрухт, ягоди, гриби, не ловити рибу, не полювати та не косити траву на території полігону.