Сьогодні у Верховній Раді України IX скликання стартує п'ята сесія. До розгляду заплановано низку законопроєктів.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, у другому читанні нардепи розглянуть законопроєкт про внесення змін до закону “Про суспільне телебачення і радіомовлення України” щодо “усунення колізії в питанні призначення і звільнення членів наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України депутатськими фракціями і групами”.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення запропонований проєкт постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти Республіки Нікарагуа.

Нардепи також розглянуть в першому читанні: зміни до Повітряного кодексу України щодо законодавчого врегулювання в сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації; щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю.

До другого читання заплановані проєкти законів: про підвищення розмірів допомоги для дітей з важкими хворобами; посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів.