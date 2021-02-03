Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні планує розглянути низку законопроєктів, серед яких законодавчі ініціативи про відповідальність за домашнє насильство і трудові книжки.

Про це свідчить порядок денний засідання.

Так, у другому читанні планується розглянути документ “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (щодо приватних домашніх робітників та місцевого персоналу іноземних диппредставництв).

До першого читання запропоновані проєкти законів про підтримку розвитку вітчизняних галузей надрокористування, а також про збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства.

У повторному першому читанні пропонується розглянути документ про вдосконалення діяльності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів.

Крім того, нардепи повинні визначитися щодо посилення відповідальності за порушення законодавства в сфері захисту природних екосистем від пожеж.

Є в порядку денному і законопроєкт про електронні трудові книжки, а також проєкт постанови про Національний план вакцинації населення України проти коронавірусу.