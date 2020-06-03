Covid-19 Україна

оновлено 03.06.2020 о 20:01

Всього:

24823(+483)

Хворіють:

+362(+483)

Вилікувались:

10440(+388)

Померло:

735(+8)

21:05 ВООЗ відновила випробування гідроксихлорохіну як ліків від COVID-19
20:50 Трамп хоче запросити Путіна на саміт G7
20:46 На Прикарпатті зацвіла смерека: фото
20:18 Словаччина й Чехія відкривають спільний кордон
20:02 Девід Лінч опублікував чергове загадкове відео: в ньому нічого не відбувається
19:51 МАУ відновлює авіасполучення між Києвом та Одесою
19:09 В Іспанії пацієнтів з COVID-19 в рамках програми лікування вивозять на пляжі
19:01 Рада уточнила статті Митного кодексу, які забороняють перевіряти багаж генпрокурора і суддів
18:59 Google загрожує штраф у $5 млрд через збір даних мільйонів користувачів
18:35 Саакашвілі послав «під три чорти» українців, які питають про конкретні справи
18:27 Суд заарештував «мінера» мосту Метро
18:12 H&M пожертвує $500 тисяч організаціям, що борються з расизмом
18:10 У Німеччині не бачать приводів для повернення Росії до «великої сімки»
18:04 Україну відвідає оцінювальна місія з Канади з питань безвізу
18:00 Латвія скасовує вимогу щодо самоізоляції для туристів з 20 країн ЄС
17:41 Facebook додав інструмент для масового видалення старих дописів
17:41 У МВС хочуть забирати права у системних порушників ПДР
17:31 Зеленський назвав кандидата на посаду віцепрем’єра з ОПК
17:09 Шмигаль каже, що МВФ затвердить програму stand-by до 10 червня: у фонді поки не планують
17:08 Румунія дозволила в'їзд в країну: умови
16:58 ЄС закликав Китай забезпечити право Гонконгу на масові зібрання
16:55 Нардепи хочуть зобов’язати водіїв використовувати світловідбиваючі жилети на трасах
16:42 Акції протесту проти расизму у світі: відео масштабних демонстрацій
16:37 Скасування «маржі Холодова» дало змогу перевиконати план надходжень від акцизного податку
16:13 «ДБР зліпило справу картин на основі Вікіпедії», – адвокати Порошенка
16:07 В Україні запровадили нове свято
15:51 В Одесі горів багатоповерховий житловий будинок: відео
15:50 Новообраний уряд Косово пообіцяв налагодити відносини з Сербією
15:48 За добу в Києві 62 нові випадки COVID-19: карта по районах
15:42 Головлікарку «Охматдиту» призначили першою заступницею міністра охорони здоров'я
15:21 У Польщі призначили дату президентських виборів
15:17 Коли Трійця-2020 в Україні: дата свята
15:05 «Суд» окупантів заарештував українського військового в Криму

На Прикарпатті зацвіла смерека: фото

В Івано-Франківській області зацвіла смерека (підвид ялини - Picea abies). Це відбувається раз на 7-10 років.

Середа, 3 червня 2020, 20:46

Фотографії опублікувало Гринявське лісове господарство в Facebook.

У лісах для смереки оптимальні умови для зростання. Вона може досягати віку в 500-600 років, висоти в 60 метрів. Зазвичай смерека запилюється в травні. Насіння дозріває в рік запилення.

Чоловічі шишечки подовжено-циліндричні (20-25 мм завдовжки), червонуваті, розміщені на кінцях торішніх пагонів. Жіночі шишечки зеленуваті або малинові (10-15 мм завдовжки), циліндричні, розміщені на кінцях молодих гілочок.

Зацвела смерекаЗацвела смерека Зацвела смерека Зацвела смерека Зацвела смерека

Фото: Гринявське лісове господарство

    • У квітні в парку “Кіото”, який простягається паралельно вулиці Кіото між станціями метрополітену Чернігівська та Лісова в Києві, зацвіли сакури. Навіть в будній день в парку можна зустріти десятки людей, які прогулюються, багато з них роблять фото на пам’ять.
Теги: дерева, Карпати

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись