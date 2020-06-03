На Прикарпатті зацвіла смерека: фото

В Івано-Франківській області зацвіла смерека (підвид ялини - Picea abies). Це відбувається раз на 7-10 років.

Фотографії опублікувало Гринявське лісове господарство в Facebook.

У лісах для смереки оптимальні умови для зростання. Вона може досягати віку в 500-600 років, висоти в 60 метрів. Зазвичай смерека запилюється в травні. Насіння дозріває в рік запилення.

Чоловічі шишечки подовжено-циліндричні (20-25 мм завдовжки), червонуваті, розміщені на кінцях торішніх пагонів. Жіночі шишечки зеленуваті або малинові (10-15 мм завдовжки), циліндричні, розміщені на кінцях молодих гілочок.

Фото: Гринявське лісове господарство