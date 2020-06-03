На Прикарпатті зацвіла смерека: фото

Фотографії опублікувало Гринявське лісове господарство в Facebook.
У лісах для смереки оптимальні умови для зростання. Вона може досягати віку в 500-600 років, висоти в 60 метрів. Зазвичай смерека запилюється в травні. Насіння дозріває в рік запилення.
Чоловічі шишечки подовжено-циліндричні (20-25 мм завдовжки), червонуваті, розміщені на кінцях торішніх пагонів. Жіночі шишечки зеленуваті або малинові (10-15 мм завдовжки), циліндричні, розміщені на кінцях молодих гілочок.
Фото: Гринявське лісове господарство
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- У квітні в парку “Кіото”, який простягається паралельно вулиці Кіото між станціями метрополітену Чернігівська та Лісова в Києві, зацвіли сакури. Навіть в будній день в парку можна зустріти десятки людей, які прогулюються, багато з них роблять фото на пам’ять.