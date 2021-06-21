Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
20 червня в інфекційне відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 10 людей, які вживали їжу в готельно-відпочинковому комплексі.
Перебіг захворювання госпіталізованих оцінюється як середнього ступеня тяжкості.
Наразі на території комплексу проводяться санітарно-гігієнічні та протиепідемічні заходи.
Як повідомляє gk-press.if.ua, серед постраждалих шестеро підлітків та четверо дорослих. Всі вони – жителі села Саджава, які 17 червня перебували у готельно-відпочинковому комплексі в селі Діброва.
- Раніше повідомлялось, що в смт Сергіївка Одеської області сталося масове отруєння в санаторії — захворіли 30 дітей віком до 15 років.