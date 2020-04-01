Про це повідомив міський голова міста Руслан Марцінків у своєму відеозверненні в Facebook.

“Сьогодні у нашій області ми маємо підтверджений 41 випадок (коронавірусу – ред.), з них 3 – летальні. Вчора було підтверджені 5 випадків, з них один летальний. Мова про ту жінку, яка померла у пологовому будинку: на жаль, підтверджений коронавірус. Зараз в обласному перинатальному центрі працюють над тим, що робити далі, які заходи робити далі”, – сказав він.

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Напередодні заступник директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний повідомив, що в Івано-Франківській області померла породілля після того, як у неї піднялась температура. Жінка нещодавно повернулась із Польщі.