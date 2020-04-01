Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.
В результаті захворювання 17 осіб померли, ще 10 одужали.
“Станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків”, – сказано в повідомленні.
Наразі COVID-19 виявлено:
• Вінницька область – 49 випадків;
• Волинська область – 7 випадків;
• Дніпропетровська область – 9 випадків;
• Донецька область – 6 випадків;
• Житомирська область – 5 випадків;
• Закарпатська область – 1 випадок;
• Запорізька область – 13 випадків;
• Івано-Франківська область – 64 випадки;
• Кіровоградська область – 6 випадків;
• місто Київ – 134 випадки;
• Київська область – 57 випадків;
• Львівська область – 6 випадків;
• Луганська область – 3 випадки;
• Одеська область – 12 випадків;
• Полтавська область – 2 випадки;
• Рівненська область – 15 випадків;
• Сумська область – 19 випадків;
• Тернопільська область – 98 випадків;
• Харківська область – 1 випадок;
• Херсонська область – 1 випадок;
• Хмельницька область – 3 випадки;
• Чернівецька область – 104 випадки;
• Черкаська область – 52 випадки;
• Чернігівська область – 2 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
Станом на ранок 1 квітня в Центр надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.
- Станом на 22:00 31 березня повідомлялося про 645 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- По всій Україні з’явилися тимчасові пункти скринінгового медичного сортування заражених коронавірусом Covid-19.