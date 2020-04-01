В Україні зафіксовано вже 669 випадків зараження коронавірусом COVID-19. За добу було підтверджено 120 нових випадків.

Про це поінформували в прес-службі Міністерства охорони здоров’я України.

В результаті захворювання 17 осіб померли, ще 10 одужали.

“Станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 120 нових випадків”, – сказано в повідомленні.

Наразі COVID-19 виявлено:

• Вінницька область – 49 випадків;

• Волинська область – 7 випадків;

• Дніпропетровська область – 9 випадків;

• Донецька область – 6 випадків;

• Житомирська область – 5 випадків;

• Закарпатська область – 1 випадок;

• Запорізька область – 13 випадків;

• Івано-Франківська область – 64 випадки;

• Кіровоградська область – 6 випадків;

• місто Київ – 134 випадки;

• Київська область – 57 випадків;

• Львівська область – 6 випадків;

• Луганська область – 3 випадки;

• Одеська область – 12 випадків;

• Полтавська область – 2 випадки;

• Рівненська область – 15 випадків;

• Сумська область – 19 випадків;

• Тернопільська область – 98 випадків;

• Харківська область – 1 випадок;

• Херсонська область – 1 випадок;

• Хмельницька область – 3 випадки;

• Чернівецька область – 104 випадки;

• Черкаська область – 52 випадки;

• Чернігівська область – 2 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

Станом на ранок 1 квітня в Центр надійшло 536 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 3178 повідомлень про підозру на COVID-19.