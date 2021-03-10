Офіс президента України ініціював запуск нової програми “Велика реставрація”. Вона розрахована на три роки.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на форумі “Україна 30. Культура. Медіа. Туризм”.

“Президентом було прийнято рішення про відкриття нової програми в рамках “Великої будівництва”, яка називається “Велика реставрація”. Це програма відновлення та реставрації об’єктів культурної спадщини – театрів, замків, музеїв, фортець і так далі. На програму “Велика реставрація” виділена рекордна сума в історії України – 2 мільярди гривень”, – заявив Тимошенко.

За його словами, програма спрямована на збереження культурної спадщини України. Спочатку її планували реалізувати за 1 рік, але збільшили дедлайн до трьох років.

“Ми не відновлюємо такі об’єкти, щоб вони стояли порожні – ми будуємо до них дороги, заводимо туди новий менеджмент, щоб люди приїжджали, дивилися і дізнавалися більше про свою країну. Це важливо в сьогоднішній реальності, коли люди через пандемію не зможуть багато виїжджати за кордон”, – додав заступник голови ОП.

Тимошенко зазначив, що програма вже стартувала, а реставраційні роботи на деяких об’єктах вже ведуться. Темпи щодня планують нарощувати.

При цьому заступник Єрмака наголосив, що на реалізацію цієї програми виділено рекордний бюджет – 2 млрд гривень.