Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко на форумі “Україна 30. Культура. Медіа. Туризм”.
“Президентом було прийнято рішення про відкриття нової програми в рамках “Великої будівництва”, яка називається “Велика реставрація”. Це програма відновлення та реставрації об’єктів культурної спадщини – театрів, замків, музеїв, фортець і так далі. На програму “Велика реставрація” виділена рекордна сума в історії України – 2 мільярди гривень”, – заявив Тимошенко.
За його словами, програма спрямована на збереження культурної спадщини України. Спочатку її планували реалізувати за 1 рік, але збільшили дедлайн до трьох років.
“Ми не відновлюємо такі об’єкти, щоб вони стояли порожні – ми будуємо до них дороги, заводимо туди новий менеджмент, щоб люди приїжджали, дивилися і дізнавалися більше про свою країну. Це важливо в сьогоднішній реальності, коли люди через пандемію не зможуть багато виїжджати за кордон”, – додав заступник голови ОП.
Тимошенко зазначив, що програма вже стартувала, а реставраційні роботи на деяких об’єктах вже ведуться. Темпи щодня планують нарощувати.
При цьому заступник Єрмака наголосив, що на реалізацію цієї програми виділено рекордний бюджет – 2 млрд гривень.
- Раніше повідомлялося, що будівельна компанія ТОВ “ПБС”, що міститься в орбіті партнера олігарха Коломойського Олександра Шевченка, на дорожніх підрядах у рамках “Великого будівництва” значно завищувала розцінки на матеріали та роботи.