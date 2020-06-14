У Львівській області у пункті пропуску пішоходів з України до Польщі “Шегині“ утворилися великі черги.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

“Щоденно спостерігаємо збільшення кількості громадян, які обирають цей перехід для перетину кордону з Республікою Польща. За добу через пункт пропуску “Шегині“ на вхід та на вихід слідує від 3 до 3,5 тисяч осіб. Варто зазначити, що протягом останніх днів число подорожніх, які прямують закордон, зростає“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з боку української влади немає обмежень, пов’язаних з карантином, для громадян, які слідують до Польщі, тому оформлення таких осіб співробітники Держприкордонслужби здійснюють ритмічно, без будь-яких затримок. Щогодини прикордонники оформляють близько 70 людей, які прямують на вихід з України.

Однак після проходження усіх видів контролю на українській стороні, громадянам доводиться по декілька годин очікувати, аби потрапити на територію Польщі. Виникає значне накопичення осіб перед польським пунктом пропуску.

В ДПСУ наголосили, що польською стороною, у зв’язку з карантинними заходами, проводяться додаткові контрольні процедури відносно громадян, які прибувають із-за кордону. Як результат, зростає тривалість оформлення громадян та час очікування на перетин кордону.

“Враховуючи ситуацію на єдиному пішохідному переході “Шегині“, просимо громадян по можливості перетинати українсько-польський кордон легковим транспортом в автомобільних пунктах пропуску “Ягодин“, “Краківець“ та “Рава-Руська“, – додали в прикордонній службі.