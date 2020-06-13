Після трьох місяців дії обмежень на в'їзд для іноземців Польща знову відкрила свої кордони з усіма сусідніми країнами Євросоюзу.

Про це повідомляє TVN24.

Відкриття польських кордонів означає, що мандрівники матимуть право на вільний в’їзд, виїзд та транзит через Польщу і не зобов’язані проходити карантин. Скасування обмежень також стосується усіх громадян ЄС, які приїжджатимуть із сусідніх з Польщею країн.

Зовнішні кордони ЄС поки залишаються закритими.

Крім того, карантинне зобов’язання не застосовується з п’ятниці при перетині польсько-литовського кордону.