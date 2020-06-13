Про це повідомляє TVN24.
Відкриття польських кордонів означає, що мандрівники матимуть право на вільний в’їзд, виїзд та транзит через Польщу і не зобов’язані проходити карантин. Скасування обмежень також стосується усіх громадян ЄС, які приїжджатимуть із сусідніх з Польщею країн.
Зовнішні кордони ЄС поки залишаються закритими.
Крім того, карантинне зобов’язання не застосовується з п’ятниці при перетині польсько-литовського кордону.
- Раніше повідомлялося, що Польща продовжила заборону на міжнародні авіарейси.