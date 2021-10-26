На території Рівненської атомної електростанції, що розташована у Вараші, сталася розгерметизація водневого трубопроводу.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні біля блоку № 3 Рівненської АЕС сталася розгерметизація водневого трубопроводу діаметром 50 мм. Після цього стався спалах водню без подальшого горіння.

Трубопровід перекрили співробітники станції, а радіаційний та протипожежний стан наразі в межах норми.

Жертв та постраждалих немає. До ліквідації наслідків аварії було залучено 19 осіб та 7 одиниць техніки.

На цей час АЕС працює в штатному режимі, а на блоці №3 триває планово-попереджувальний ремонт.