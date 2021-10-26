Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні біля блоку № 3 Рівненської АЕС сталася розгерметизація водневого трубопроводу діаметром 50 мм. Після цього стався спалах водню без подальшого горіння.
Трубопровід перекрили співробітники станції, а радіаційний та протипожежний стан наразі в межах норми.
Жертв та постраждалих немає. До ліквідації наслідків аварії було залучено 19 осіб та 7 одиниць техніки.
На цей час АЕС працює в штатному режимі, а на блоці №3 триває планово-попереджувальний ремонт.
- Раніше повідомлялося, що станом на 9 лютого 2021 року під аварійний ремонт потрапили 10 енергоблоків електростанцій України.
- Цього року виповнилося 35 років з моменту вибуху на Чорнобильський АЕС. Аварія стала найбільшою техногенною катастрофою в історії людства.