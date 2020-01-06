#Букви зібрали реакцію уболівальників з соцмережах.
Ті, глядачі, які не зрозуміли, що на каналі йде запис поєдинку дев’ятирічної давнини, дуже раділи перемозі російських хокеїстів.
Але яке ж було їхнє розчарування, коли дізналися, що дивилися не той матч.
Російський футболіст Дмитро Тарасов привітав збірну в сторіз Instagram з перемогою і потім через це з нього почали глузувати.
- Раніше гендиректор російського пропагандистського “Першого каналу” Костянтин Ернст визнав помилкою сюжет про український винищувач, який нібито збив Boeing-777 рейсу MH17 у небі над Донбасом.