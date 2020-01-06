Російський телеканал "Матч ТВ", який мав транслювати молодіжний чемпіонат світу з хокею, під час фінального поєдинку між РФ і Канадою запустив запис зустрічі цих же команд 2011 року - тоді Росія виграла.

#Букви зібрали реакцію уболівальників з соцмережах.

Ті, глядачі, які не зрозуміли, що на каналі йде запис поєдинку дев’ятирічної давнини, дуже раділи перемозі російських хокеїстів.

Але яке ж було їхнє розчарування, коли дізналися, що дивилися не той матч.

Російський футболіст Дмитро Тарасов привітав збірну в сторіз Instagram з перемогою і потім через це з нього почали глузувати.