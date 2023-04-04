На сайт парламенту Фінляндії здійснено DoS-атаку. Раніше російська хакерська група NoName 057(16) заявляла, що Фінляндія стала мішенню серії кібератак.

Про це повідомило Yle.

NoName 057(16) зазначали, що причиною став вступ країни до НАТО.

“Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО… “Проводжаємо” Фінляндію в НАТО серією кібератак”, – заявили в NoName 057(16).

Угруповання не взяло на себе відповідальність за кібератаку на сайт парламенту. Утім хакери оголосили, що їм вдалося зробити недоступним сайт державного науково-дослідного центру VTT.