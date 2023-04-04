Про це повідомило Yle.

NoName 057(16) зазначали, що причиною став вступ країни до НАТО.

“Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО… “Проводжаємо” Фінляндію в НАТО серією кібератак”, – заявили в NoName 057(16).

Угруповання не взяло на себе відповідальність за кібератаку на сайт парламенту. Утім хакери оголосили, що їм вдалося зробити недоступним сайт державного науково-дослідного центру VTT.

IT-спеціалісти парламенту та Центру кібербезпеки Фінляндії вживають заходів для запобігання кібератаці.

Додамо, що у серпні 2022 року російська NoName 057(16) вже здійснювала DoS-атаку на сайт фінського парламенту.