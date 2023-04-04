Про це він повідомив у Twitter.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) відсьогодні розширилася вперше з 2020 року.

“Фінляндія вже в НАТО! Вітаю!” — написав Моравецький. “Сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, нашого регіону та всього світу”.

Альянс планує пізніше опублікувати офіційну заяву.

У Росії вже відповіли на розширення блоку, заявивши про кардинальні зміни в північній Європі, передав пропагандистський телеканал “Звезда“. МЗС РФ повідомило, що країна “змушена” вжити заходів у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру для усунення загроз після вступу Фінляндії до НАТО.

Серед цього в Москві пригрозили збільшенням лінії зіткнення альянсу з кордонами Росії, бо ситуація в північній Європі кардинально зміниться. Зазначено, що після вступу в НАТО “Фінляндія остаточно відмовилася від своєї самоідентичності та будь-якої самостійності”. Також у Кремлі зауважили, що приєднання до блоку негативно позначиться на відносинах Москви та Гельсінкі.