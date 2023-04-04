Про це він повідомив у Twitter.
Організація Північноатлантичного договору (НАТО) відсьогодні розширилася вперше з 2020 року.
“Фінляндія вже в НАТО! Вітаю!” — написав Моравецький. “Сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, нашого регіону та всього світу”.
Альянс планує пізніше опублікувати офіційну заяву.
У Росії вже відповіли на розширення блоку, заявивши про кардинальні зміни в північній Європі, передав пропагандистський телеканал “Звезда“. МЗС РФ повідомило, що країна “змушена” вжити заходів у відповідь як військово-технічного, так і іншого характеру для усунення загроз після вступу Фінляндії до НАТО.
Серед цього в Москві пригрозили збільшенням лінії зіткнення альянсу з кордонами Росії, бо ситуація в північній Європі кардинально зміниться. Зазначено, що після вступу в НАТО “Фінляндія остаточно відмовилася від своєї самоідентичності та будь-якої самостійності”. Також у Кремлі зауважили, що приєднання до блоку негативно позначиться на відносинах Москви та Гельсінкі.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу вважає, що на тлі розширення НАТО нібито підвищуються й ризики розширення війни в Україні. У відповідь на цю тезу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що приєднання Фінляндії є реакцією на дії Росії.
- 3 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що союзники “єдині в рішучості триматися курсу і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”.