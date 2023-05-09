На сайті Міноборони України офіційно запрацював розділ для військовослужбовців, які зазнали поранень.

Про це повідомила заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр.

За її словами, аби перейти до потрібного розділу, необхідно зайти на сайт Міноборони, далі натиснути на вкладку “військовослужбовцям”, яка здійснює перехід на сайт ТУРБОТА.

“Сайт простий у користуванні, містить алгоритми дій пораненого та відповіді на всі питання, які виникають під час лікування, проходження ВЛК, отримання виплат тощо”, – зазначила Маляр.

Вона зауважила, що на сайті є також “Довідник військовослужбовця після поранення”, який можна завантажити.

Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо.