У Міністерстві оборони України заявили, що росіяни поширюють дезінформацію щодо територіальних центрів комплектування.

Про це повідомила заступниця голови Міноборони Ганна Маляр у Telegram.

За її словами, росіяни продовжують інформаційну роботу, спрямовану на “зрив залучення українців до Сил оборони”. Зокрема, ворог хоче дискредитувати роботу військкоматів.

Так, поширюються дезінформація про те, що нібито територіальні центри комплектування не мають статусу юридичної особи: “Кілька років тому вони це запускали щодо інших державних інституцій”, — написала Маляр.

Втім, діяльність територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснюється в рамках правового поля. Оскільки вони мають усі необхідні для роботи права.

Крім того, військкомати також є юридичними особами публічного права і тому мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Казначейства.

“А от безпідставні закиди на їхню адресу точно грають на руку нашим ворогам і можуть ввести в оману громадян України та завдати шкоди нашій обороноздатності”, — йдеться в повідомленні.