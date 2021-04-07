Про це повідомляють #Букви.

Оновлення мовних версій з’явилося у вівторок, 6 квітня. Відтепер пошукова система Google автоматично показує українським користувачам версію сайту НАТО державною мовою.

Всього сайт Альянсу можна переглядати чотирма мовами. Крім української, вебресурс НАТО доступний англійською, французькою та російською мовами.

Нагадаємо, що у вівторок, 6 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським через загострення конфлікту на Донбасі та стягування військ РФ до українського кордону.

Зеленський наголосив, що єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі є саме НАТО. Тому президент закликав надати Україні План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.