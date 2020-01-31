На сайті кіберполіції України виявили вбудований скрипт від російського розробника, який дозволяє встановити особу користувача.

Про це пише ain.ua.

Так, 29 січня в ЗМІ з’явилася інформація, що співробітники кіберполіції пропонували встановити на сайтах регіональних ЗМІ якийсь скрипт для деанонімізації інтернет-користувачів і боротьби зі злочинністю.

Зазначається, що в подальшому такий скрипт виявили на сайті самої кіберполіції. Після того, як користувачі звернули на нього увагу – його видалили з коду сайту.

Аналіз збережених копій вихідного коду сайту кіберполіції показав, що до 30 січня там в цілому було 15 активних скриптів. Як свідчать рядки завантаження і файли, видалили з сайту безкоштовну версію Javascript бібліотеки Fingerprint.

“Бібліотека призначена для виявлення користувачів і по ряду непрямих ознак привласнює браузеру унікальний ідентифікатор. Це не просто виявлення по файлах cookie, які можна легко очистити в налаштуваннях. Створення “цифрового відбитка” дозволяє обійти режим приватності, VPN і інші засоби анонімізації. Основні сфери використання технології – настройка персоналізованої реклами, аналітика, захист від шахрайства”, – пояснили в виданні.

Творцем Fingerprint є російський програміст Валентин Васильєв. Її розробку він почав ще в 2012 році, а в 2015 році представив її публічно.

Бібліотека Fingerprint з’явилася на сайті кіберполіції України приблизно в серпні 2019 року. Безкоштовна версія вміє збирати дані. Написавши нескладний додатковий скрипт, їх можна відправляти на сервер для внутрішньої аналітики.

“Так було і в цьому випадку. Тобто інформацію обробляв розробник сайту – в даному випадку кіберполіції – ніяких сторонніх запитів скрипт не надсилав. Про потенційний виік даних, наприклад, за кордон, не може йтися”, – додали журналісти.