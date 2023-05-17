Цього тижня у Японії пройде саміт країн Великої сімки (G7), на якому, за словами координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, будуть здійснені кроки для посилення ізоляції РФ.

Про це він заявив під час брифінгу, повідомляє Укрінформ

Саміт пройде у період з 19 по 21 травня. За цей час лідери G7 обіцяють здійснити конкретні кроки, аби посилити ізоляцію Російської Федерації.

За словами Кірбі, за понад рік повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Великої сімки продемонстрували солідарність з Україною.

“G7 згуртовувала світ на підтримку України та відрізала Путіна від ключових технологій і фінансування по всьому світу”,- зауважив він.

Джон Кірбі наголосив, що рівень солідарності країн G7 зараз навіть міцніший, ніж минулого року.

“Ви побачите конкретні дії щодо подальшої ізоляції Росії та послаблення її здатності вести жорстоку війну”,- сказав американський посадовець.