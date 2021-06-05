Про це повідомляє BBC.
Десятки туристів найближчим часом отримають штрафи за те, що вивозили мушлі та пісок з пляжу італійського острова.
Наразі відкрито адміністративні провадження щодо 41 туриста. Вони намагались вивезти майже 100 кг пляжного піску.
Особливість піску на острові в його білому кольорі. Його категорично заборонено вивозити за межі острову через природню унікальність. Цікаво, що пісок намагались вивезти не тільки іноземці, а й самі італійці.
Всі туристи сказали, що хотіли вивезти пісок в якості унікального сувеніра. Вони кажуть, що не знали про заборону на торгівлю мушлями та піском, яка діє на острові ще з 2017 року.
В поліції повідомили, що в багатьох туристів пісок знаходили, коли сканували багаж в аеропорту. Однак, комусь все ж вдалось вивезти пісок, після чого його намагалися продати на різних онлайн-платформах.
З початку 2021 року туристів, які намагалися вивезти пісок, оштрафували на 13 тисяч євро. Тепер розмір штрафу підвищили.
- Французького туриста оштрафували на Сардинії на 1000 євро за спробу вивезти з цього італійського острова кілька кілограмів піску.