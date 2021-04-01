Про це повідомляє італійське агентство ANSA.
Попіл поширився на прилеглу Катанію. Повітряний простір аеропорту міста було закрито, рейси перенаправлені з Палермо.
Південно-східний вітер переніс попіл на ряд міст і сіл на південних схилах Етни, включаючи Ніколозі, Трекастаньї, Педара, Ачі-Сант’Антоніо і Сан-Грегоріо. Там, за повідомленнями очевидців, через виверження гриміли вікна і двері будинків.
Інститут вулканології INGV заявив, що це 17-е виверження в останній фазі вулканічної активності Етни, яка почалася в середині лютого.
Також повідомляється, що група з семи молодих людей піднялася на вулкан, щоб побачити виверження, але заблукала і ночувала просто неба. Їх врятували в четвер вранці.
За різними даними, висота вулкана коливається від 3326 до 3350 метрів — вона змінюється з кожним виверженням. Вулкан має від 200 до 400 вулканічних кратерів — приблизно раз на три місяці один із них вивергається.
- Вулкан Етна на острові Сицилія, в Італії, прокинувся 16 лютого. Виверження з кратера на південно-східному схилі супроводжувалося викидом вулканічного попелу і потоком лави.