Про це повідомляє агентство ANSA.

Зазначається, що з вулкана Етна вийшов стовп попелу у бік міста Катанія. Також вулкан викинув в небо так звані “вулканічні бомби” – великі краплі лави.

У Ніколосі, Трекастагні, Акі Санантоніо та Сан Грегоріо, що розташовані на південній стороні Етни, були знайдені невеликі частини вулканічного каміння.

За даними агентства Informazione, вулканічне каміння внаслідок виверження пошкодило автомобілі. Через вулканічний попіл ускладнено рух транспорту.

Міжнародний аеропорт в Катанії заявив про припинення роботи. Вулканічний попіл вкрив злітно-посадкову смугу. Приземлення лайнерів наразі заборонене.

“Через виверження вулкана Етна та вулканічного попелу злітно-посадкова смуга аеропорту Катанії в цей час закрита. Ведуться роботи по її очищенню”, – йдеться в заяві аеропорту.

This is a timelapse of the paroxysmal explosive eruption at #Etna yesterday, one of several the volcano over the last few weeks.

It's incredible to see how powerfully gas and ash is ejected into the atmosphere—and this isn't all that big an eruption, as things go. pic.twitter.com/jw6xwIOsr8

— Prof. Paul Byrne (@ThePlanetaryGuy) March 1, 2021