Про це повідомляє прес-служба станції в Facebook.
“Сьогодні на станції “Академік Вернадський”, як і в усій Україні, святкують Воскресіння Христове. Як не дивно, сьогодні наші полярники отримали унікальний “привілей” – станційний церква Св. Володимира сьогодні є єдиним храмом помісної Православної церкви України, де відбулося повноцінне приватне святкове богослужіння і віруючі мали можливість святкувати всі разом”, – йдеться в повідомленні.
Дослідники уточнюють, що не порушували правил карантину.
“Антарктида досі залишається єдиним континентом, де немає коронавірусу”, – підкреслюється в повідомленні.
Також повідомляється, що сьогодні на станції “Академік Вернадський” повинна відбутися зміна.
“На станцію повинні прибути зимівники 25-ї Української Антарктичної Експедиції, які замінять 24-у УАЕ і літній сезонний загін. Сподіваємося, що вже ввечері дві возз’єднані команди зможуть святкувати цей світлий день разом”, – йдеться в повідомленні.
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