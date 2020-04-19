Українські полярники в Антарктиці на станції "Академік Вернадський" відсвяткували Великдень.

Про це повідомляє прес-служба станції в Facebook.

“Сьогодні на станції “Академік Вернадський”, як і в усій Україні, святкують Воскресіння Христове. Як не дивно, сьогодні наші полярники отримали унікальний “привілей” – станційний церква Св. Володимира сьогодні є єдиним храмом помісної Православної церкви України, де відбулося повноцінне приватне святкове богослужіння і віруючі мали можливість святкувати всі разом”, – йдеться в повідомленні.

Дослідники уточнюють, що не порушували правил карантину.

“Антарктида досі залишається єдиним континентом, де немає коронавірусу”, – підкреслюється в повідомленні.

Також повідомляється, що сьогодні на станції “Академік Вернадський” повинна відбутися зміна.

“На станцію повинні прибути зимівники 25-ї Української Антарктичної Експедиції, які замінять 24-у УАЕ і літній сезонний загін. Сподіваємося, що вже ввечері дві возз’єднані команди зможуть святкувати цей світлий день разом”, – йдеться в повідомленні.