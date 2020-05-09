Про це поінформували в прес-службі Національного антарктичного наукового центру Міносвіти України.

Трагічний інцидент стався 8 травня. Обставини смерті з’ясовують, однак попередня причина – самогубство.

“Усі ми знали Василя як дуже спокійну, виважену та добру людину, справжнього професіонала. Це була вже п’ята його експедиція на станцію “Академік Вернадський”. Зараз ми з’ясовуємо всі обставини смерті, попередньо відомо, що він наклав на себе руки через особисті проблеми”, – повідомив керівник Національного антарктичного наукового центру МОН Євген Дикий.

Наразі вирішується питання доставки тіла в Україну. Обов’язки кухаря на станції поки по черзі виконуватимуть всі інші учасники експедиції.

Василь Омелянович народився в 1985 році. Він жив у місті Малині Житомирської області.

Починаючи зі своєї першої зимівки (2011 рік, 16-я українська антарктична експедиція), Омелянович ще три рази повертався в Антарктиду (учасник 18-ї, 20-ї і 23-ої експедицій). П’ята зимівка стала для нього останньою.

У коментарі “ВВС Україна” Євген Дикий поінформував, що зараз вивчається можливість доставки на станцію іншого кухаря – з іноземним криголамом, який проходитиме біля острова Галіндез. Але, з огляду на глобальний карантин, це може бути проблематично.

Відзначається, що це перша смерть на станції “Академік Вернадський” за весь український період.

ДОВІДКА. Академік Вернадський – єдина українська антарктична станція, розташована на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу, поблизу Антарктичного півострова. Вона працює цілий рік і є метеорологічною та географічною обсерваторією. Заснована в 1953 році як британська станція “Фарадей”. У лютому 1996 року була придбана Україною за символічну ціну в один фунт стерлінгів і перейменована в “Академік Вернадський”.