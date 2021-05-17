Про це повідомляє пресслужба метрополітену.
Подія сталася близько 12:30.
До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на коліях лежить чоловік. На місце виїхали правоохоронці, працівники ДСНС та лікарі.
“Медики госпіталізували пасажира. Живий. Чоловік намагався здійснити спробу самогубства”, – йдеться у повідомленні.
Фото: Поліція Києва
Фото: ДСНС України
Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.
- У 2020 році повідомлялося, що а Луганщині військовий застрелив співслужбовця і намагався інсценувати його самогубство.