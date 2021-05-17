Сьогодні, 17 травня, у Києві на станції метро "Арсенальна" чоловік намагався покінчити життя самогубством, кинувшись під потяг.

Про це повідомляє пресслужба метрополітену.

Подія сталася близько 12:30.

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на коліях лежить чоловік. На місце виїхали правоохоронці, працівники ДСНС та лікарі.

“Медики госпіталізували пасажира. Живий. Чоловік намагався здійснити спробу самогубства”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Поліція Києва

Фото: ДСНС України

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.