На станції "Академік Вернадський" науковці зафіксували рекордний рівень снігу за останні 20 років.

Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру.

19 грудня метеорологи зафіксували, що рівень снігу біля станції “Академік Вернадський” становить 2,75 м – найбільше значення за останні 20 років. Воно на 10 сантиметрів перевершило останній рекорд, зафіксований у 2016 році.

І хоч зараз в Антарктиді літо, сніг там продовжує йти.

“Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, пінгвіни і пінгвінята не постраждали”, – діляться враженнями дослідники.