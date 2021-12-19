Про це повідомляє пресслужба Національного антарктичного наукового центру.
19 грудня метеорологи зафіксували, що рівень снігу біля станції “Академік Вернадський” становить 2,75 м – найбільше значення за останні 20 років. Воно на 10 сантиметрів перевершило останній рекорд, зафіксований у 2016 році.
І хоч зараз в Антарктиді літо, сніг там продовжує йти.
“Полярники героїчно відкопуються зі снігу вже багато днів поспіль, пінгвіни і пінгвінята не постраждали”, – діляться враженнями дослідники.
- Нагадаємо, на полярній станції Академік Вернадський, що розташована на острові Галіндез, зафіксували рекордну висоту снігового покриву — його рівень становить 2 метри 62 сантиметри – через що засипало пінгвінів, які висиджували яйця.