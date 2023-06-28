Служба безпеки України затримала колишнього "регіонала", який наводив російські "Гради" на прикордонні райони Сумщини. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Джерело: СБУ

Служба безпеки провела контрдиверсійну спецоперацію в Сумській області. Під час оперативних заходів затримано “розконсервованого” агента ФСБ, який збирав розвіддані про оборону північно-східних рубежів України.

Отриману інформацію він передавав російському агресору для коригування ворожих обстрілів українських військ, зокрема з російських реактивних систем залпового вогню “Град”.

За даними слідства, фігурантом виявився мешканець обласного центру, колишній місцевий “функціонер” забороненої “Партії регіонів”.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він був завербований кадровим співробітником прикордонного підрозділу ФСБ.

У поле зору російської спецслужби він потрапив через свої періодичні поїздки до Росії, де зустрічався з родичами.

Під час одного з таких виїздів до країни-агресора він отримав від ФСБ завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності проти України і був переведений в “режим очікування”.

Після 24 лютого 2022 року на російського агента дистанційно вийшов його “куратор” з ФСБ і запросив розвідінформацію про місця дислокації Сил оборони у прикордонних районах області.

Для збору розвідданих зрадник на власному автомобілі об’їжджав місцевість і приховано фіксував локації українських захисників.

Співробітники СБУ затримали фігуранта “на гарячому” під час спроби передачі агресору інформації про укріпрайони ЗСУ і Держприкордонслужби.

Для передачі розвідданих до ФСБ він використовував декілька месенджерів, у яких одразу видаляв повідомлення після “сеансу зв’язку” з окупантами.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого виявлено:

▪️ російський паспорт і трудову книжку;

▪️ партійний квиток забороненої в Україні “Партії регіонів”;

▪️ прокремлівську символіку;

▪️ мобільні телефони і комп’ютерну техніку, які використовував для комунікації з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зараз він під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.