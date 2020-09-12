Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався вранці 12 вересня у полі поблизу села Дяківка.
“Сталося падіння легкомоторного літака, який попередньо ідентифіковано як Х-32 “Бекас”. Пілот загинув”, – йдеться у повідомленні.
На місці падіння літака працює мобільно-оперативна група Управління ДСНС України у Сумській області. Всього від Державної служби України з надзвичайних ситуацій залучено 14 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки.
Фото: ДСНС України
У поліції повідомили, що літак зачепився за дроти високовольтної лінії електропередач, коли облітав сільськогосподарські угіддя.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 276 “Порушення правил безпеки руху, або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту” Кримінального кодексу України.
Фото: Нацполіція
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