Сьогодні, 20 грудня, на свободу випустили володарку титулу "Міс Білорусь-2008" Ольгу Хіжинкову, яку більш місяць тому затримали за участь в опозиційній акції.

Про це повідомляє білоруське видання Tut.by.

Хіжинкову затримали 8 листопада в Мінську під час недільної акції людей, які вийшли на вулиці міста з вимогою відставки Олександра Лукашенка і проведення нових президентських виборів.

Хіжинкова, яка також була прессекретаркою брестського футбольного клубу “Динамо”, провела під арештом 42 дня; її тричі судили за статтею про участь у несанкціонованих акціях.

Разом з Хіжинковою в ізоляторі знаходилася і журналістка Tut.by Олександра Квіткевіч, яка розповіла про антисанітарію в камерах.

За словами журналістка, в камері, коли помістили туди її і Хіжінкову спочатку було більше людей, ніж спальних місць. У дівчат не було змінної білизни, засобів гігієни, рушників. Потім всіх затриманих розподілили по інших камерах. Хіжинкову відправили до жінок, яких затримали за розпивання спиртного, потім до них привели жінку без певного місця проживання, яку підібрали на вокзалі. Ця жінка була дуже брудною, у неї були воші.

Варто зазначити, що Ольга Хіжинкова є “обличчям” колготок Conte.