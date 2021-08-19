У Ланівцях (Тернопільська область) чоловік жорстоко побив цуценя. Зоозахисники намагалися його врятувати та звернулися до поліції.

Про подію розповіли на сторінках місцевої ГО “Ноїв Ковчег” та руху UAnimals в Instagram.

Згідно з повідомленнями зоозахисників, місцевий мешканець побив цуценя та при дітях виніс нерухоме тіло ще живого собачати, звісивши його догори лапками. Вони опублікували відео з місця та світлини побитого собаки.

Очевидці побиття, за словами представників організацій, викликали поліцію, однак офіцер не зреагував на подію належним чином.

“Зі слів очевидців, поліціянт, що прибув на місце події, не змігши встановити власника собаки розповів, що ніби якщо не відомо, хто власник, то і претензій ні в кого не має бути, хоча закон однаково захищає, як власницьких, так і безпритульних тварин!”, — повідомили зоозахисники.

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Тоді очевидці звернулися до організації “Ноїв Ковчег”. Представники організації повезли цуценя до клініки, де воно померло.

“Намагалися врятувати, а згодом реанімовували від 01:00 ночі до 04:30 ранку, але на жаль… травми (згадані вище) не сумісні з життям”, — йдеться в повідомленні.

“У висновку розтину підтверджено факт сильної кровотечі та пошкодження внутрішніх органів бідолашної тваринки внаслідок ударів тупим предметом”, — інформують зоозахисники, надаючи фотографії відповідних висновків державної лабораторії Держслужби з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів.

Зоозахисники повторно викликали поліцію. Заяву про жорстоке поводження з твариною було написано, кримінальне провадження було відкрито.

Однак пресслужба поліції Тернопільщини не проінформувала про зазначений випадок. На сторінках НПУ так само не було інформації про інцидент.

Зоозахисники сповістили, що ця тварина — не перша жертва чоловіка. Вони акцентували на неналежній реакції правоохоронців на такі випадки та закликали підтримати акцію “Всеукраїнський марш за тварин”, яка відбудеться в містах України 5 вересня.