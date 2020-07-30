Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я Тернопільської ОДА Володимир Богайчук у Facebook.

“Є хворий, захворів вже втретє. Ми повинні розуміти, що навіть перехворівши коронавірусною інфекцією, це не захищає нас від повторного захворювання”, – наголосив він.

За словами Богайчука, завантаженість ліжок хворими на COVID-19 у медичних установах першої хвилі – 26,7%.

“На сьогодні спостерігаємо погіршення ситуації із захворюваністю на COVID-19 у Тернопільській області. Продовжують хворіти 1075 осіб, із них 144 перебувають на стаціонарному лікуванні, з яких 15 – на кисневій масці, 17 – на кисневому концентраторі. Близько 30 хворих у важкому стані. Це пов’язано з тим, що люди не до кінця розуміють складність ситуації із захворюваністю, яка і виникає через недотримання саме карантинних заходів”, – зазначив начальник управління охорони здоров’я.

Він також додав, що спостерігається агресивність вірусу в певних регіонах. Зокрема, в Монастириському районі майже всі хворі перебувають у важкому стані.