У багатьох країнах під час пандемії коронавірусу спостерігалося зростання вживання канабісу.

Про це йдеться в результатах дослідження ООН, повідомляє АР.

Близько 275 мільйонів людей у всьому світі вживали наркотики в минулому році, в той час як понад 36 мільйонів осіб страждали від розладів, пов’язаних з вживанням наркотиків.

Зазначається, що в багатьох країнах під час пандемії спостерігалося зростання вживання канабісу. У той же період спостерігалося зростання немедичного використання фармацевтичних препаратів.

За останніми глобальним оцінками, близько 5,5% людей у віці від 15 до 64 років вживали наркотики хоча б один раз в минулому році, а 36,3 мільйона чоловік, або 13% від загального числа людей, що вживають наркотики, страждають розладами, пов’язаними з вживанням наркотиків.