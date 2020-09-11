Про це повідомили у патрульній поліції України.
Так, на початку 4-ї на 47 км автодороги М–03 зіткнулися дві вантажівки, мікроавтобус та легковик.
За попередніми даними водій DAF FT95, що рухався в бік столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого скоїв виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ.
Зазначається, що внаслідок автопригоди п’ятеро осіб загинули, чотирнадцять отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.
Наразі на місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.
Всі обставини автопригоди з’ясовують слідчі.
- 13 серпня у Кіровоградській області сталася аварія за участю двох автобусів, в наслідок чого двоє людей загинуло, ще 12 постраждало.