Сьогодні вранці на автодорозі Київ – Харків – Довжанський сталася автопригода за участю 4 транспортних засобів, в результаті якої 5 осіб загинуло та 14 отримали травми.

Про це повідомили у патрульній поліції України.

Так, на початку 4-ї на 47 км автодороги М–03 зіткнулися дві вантажівки, мікроавтобус та легковик.

За попередніми даними водій DAF FT95, що рухався в бік столиці, здійснив зіткнення з Mercedec-Benz 1320, після чого скоїв виїзд на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення ще із двома транспортними засобами, а саме Mercedes-Benz Sprinter та ВАЗ.

Зазначається, що внаслідок автопригоди п’ятеро осіб загинули, чотирнадцять отримали травми та були шпиталізовані до лікарні.

Наразі на місці працюють медики, рятувальники та слідчо-оперативна група поліції. Патрульні поліцейські забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події.

Всі обставини автопригоди з’ясовують слідчі.