Через ускладнення погодних умов і сильний снігопад обмежено рух трасою Одеса – Рені.

Про це повідомили в “Укравтодорі”.

Через снігопади в окремих районах Одеської, Дніпропетровської та Донецької областей, дороги державного значення були засипані снігом. Місцями, покрив снігу досягав 20 см.

Наразі покриття на дорогах державного значення в більшості областей мокре. В Дніпропетровській та Кіровоградській області місцями ожеледиця. На території Одеської, Донецької, Запорізької та Луганської областей – дороги засніжені.

На дорогах державного значення продовжуються роботи з очистки від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами.

“В наслідок складних погодних умов було обмежено рух великогабаритного транспорту у Одеській області на М-15 Одеса-Рені”, – сказано в повідомленні.

Також відомо, що у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Кіровоградській областях, на деяких ділянках доріг виникали ускладнення руху великовагового транспорту.

При цьому, проїзд всіма ділянками доріг державного значення, крім Одеської області, забезпечено, заторів в русі не зафіксовано.