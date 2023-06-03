Джерело: ЦНС
Згідно з даними, працівники так званого “Державного унітарного підприємства “ДНР” “Вода Донбасу”” не в змозі здійснити ремонт мереж та об’єктів водопостачання і водовідведення на тимчасово окупованих територіях Донеччини.
Окрім цього, спостерігається проблема також з підвозом звичайної питної води населенню окупованих міст.
“Як повідомляє наше підпілля, причина полягає в тому, що окупаційна адміністрація ТОТ Донеччини банально розікрала кошти, виділені на ремонт інфраструктури”, – наголосили у ЦНС.
- За інформацією Центру національного спротиву, на тимчасово окупованій частині Херсонщини виникла недостача їжі та товарів першої необхідності.