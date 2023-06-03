На тимчасово окупованих територіях Донецької області бракує питної та технічної води.

Джерело: ЦНС

Згідно з даними, працівники так званого “Державного унітарного підприємства “ДНР” “Вода Донбасу”” не в змозі здійснити ремонт мереж та об’єктів водопостачання і водовідведення на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

Окрім цього, спостерігається проблема також з підвозом звичайної питної води населенню окупованих міст.

“Як повідомляє наше підпілля, причина полягає в тому, що окупаційна адміністрація ТОТ Донеччини банально розікрала кошти, виділені на ремонт інфраструктури”, – наголосили у ЦНС.