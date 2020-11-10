На університет Чапел-Хілл в Північній Кароліні подали позов про відносно так званої позитивної дискримінації.

Про це пише видання The New York Times.

Позитивна дискримінація – соціально-політичні заходи з надання переважних прав або привілеїв для певних груп населення, які застосовуються для створення статистичного рівності в посадах, рівнях освіти, доходи для представників різних статей, рас, етносів, конфесій, сексуальних орієнтацій тощо.

З тих пір, як президент Трамп вступив на посаду, його адміністрація оскаржила право коледжів використовувати расову приналежність як фактора при прийомі на роботу. Міністерство юстиції США подало позов проти Єльського університету за дискримінацію за расовою і національною ознакою. Про це пише агентство Bloomberg.

“Навчальний заклад здійснював дискримінацію проти абітурієнтів на підставі раси і національного походження. Зокрема, дискримінації піддалися особливо особи азіатського походження і білі”, – заявив мін’юст.

У понеділок у федеральному суді в Вінстон-Салемі, Північна Кароліна, був поданий позов проти Університету Північної Кароліни (UNC).

Справа, яку розглядає окружний суддя США Лоретта К. Біггс, засноване на твердженні, що флагманський кампус UNC порушує закон про цивільні права, занадто сильно оцінюючи расу в своїх рішеннях про прийом, віддаючи перевагу темношкірим і латиноамериканським кандидатам, а не більш кваліфікованим білим і азіатсько-американським кандидатам.

У своїй вступній заяві в понеділок Патрік Стробрідж, юрист організації “Студенти за справедливий прийом”, заявив, що університет жорстко і шаблонно розглядає расу, що дало великий поштовх чорношкірим, латиноамериканським студентам, але при цьому дискримінувало їх – білих і американців азіатського походження.

Використовуючи математичну модель, розроблену експертом, Стробрідж сказав, що можна з точністю до понад 90 відсотків передбачити, чи буде зарахований той чи інший студент.

Юрист університету Патрік Фіцджеральд відкидає, що прийом був дуже індивідуалізованим.

Він сказав, що расова приналежність є “фактором, який слід враховувати поряд з багатьма іншими речами”, включаючи оцінки, позакласні заняття та твори.

Справа Північної Кароліни є однією з декількох критичних справ про “позитивну дискримінацію”, які будуть розглянуті в судах навіть після того, як адміністрація Байдена вступить на посаду, оскільки вони були ініційовані приватної групою. Фонд “Студенти за справедливий прийом”, створений активістом анти-позитивної дискримінації Едвардом Блюмом, також подав позов проти Гарварду і Техаського університету.

За словами експертів, адміністрація Трампа подала позов проти Єльського університету в жовтні, і нещодавно призначена адміністрація Байдена, яка, як очікується, буде підтримувати політику позитивної дискримінації, може переглянути цю справу і відмовитися від позову.

“Я думаю, що адміністрація Байдена дуже уважно розгляне справу Єльського університету”, – сказав Семюел Багенстос, професор права в Мічиганському університеті і головний заступник помічника генерального прокурора з цивільних прав в адміністрації Обами.

Варто зазначити, що у Верховному суді є консервативна більшість, включаючи призначених Трампом Бретта М. Кавано, Емі Коні Барретт і Ніла М. Горсача.

“Я думаю, що у Верховному суді є шість голосів, щоб різко обмежити позитивну дискримінацію і скасувати раніше прийняті рішення, які дозволяють це”, – сказав Ервін Чемеринський, вчений-конституціоналіст і декан університету Каліфорнії, Берклі.

На референдумі минулого тижня виборці Каліфорнії одностайно схвалили збереження заборони штату на позитивну дискримінацію при прийомі до коледжу, що свідчить про деяку м’якості громадської думки з цього питання навіть у ліберальному штаті.

Керівництво Університету Чапел-Хілл раніше заявило, що, згідно з рішенням Департаменту освіти і цивільних прав США від 2012 року, вимоги до абітурієнтів в цьому навчальному закладі відповідають букві федерального закону.