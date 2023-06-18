Джерело: Одеська міська рада. 

У рішенні зазначено про стан води у відкритих водоймах, як-от Чорне море та Білгород-Дністровський лиман.

“Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеси”, — йдеться у повідомленні.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

В Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що у водах морського порту причал №2 в Одесі виявили кишкову інфекцію та астровірус. Проби води взяли 10 та 14 червня. Фахівці виявили збудник кишкової інфекції, який є холероподібним вібріоном. Він викликає захворювання на гострі кишкові інфекції, але не призводить до холери.