Джерело: Одеська міська рада.
У рішенні зазначено про стан води у відкритих водоймах, як-от Чорне море та Білгород-Дністровський лиман.
“Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеси”, — йдеться у повідомленні.
Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
В Одеському обласному центрі контролю та профілактики хвороб повідомили, що у водах морського порту причал №2 в Одесі виявили кишкову інфекцію та астровірус. Проби води взяли 10 та 14 червня. Фахівці виявили збудник кишкової інфекції, який є холероподібним вібріоном. Він викликає захворювання на гострі кишкові інфекції, але не призводить до холери.
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