Джерело: Одеська міська рада.

У рішенні зазначено про стан води у відкритих водоймах, як-от Чорне море та Білгород-Дністровський лиман.

“Пляжі Одеси визнані непридатними для купання у зв’язку з суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (море, лиман) і реальної небезпеки для здоров’я населення міста Одеси”, — йдеться у повідомленні.

Рішення ухвалили на позачерговому засіданні Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.