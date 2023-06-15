Джерело: біолог Олег Ковтун у Facebook.

“Цвітіння синьо-зеленими водоростями почалося. І хоча це явище для нашої частини моря стало майже звичайним, сподіватимемося, що зараз це також не затягнеться надовго і не призведе до загибелі гідробіонтів (живі організми, що постійно живуть у воді, – ред.). Дружно просимо подути північно-західний вітер”, — поділився Олег Ковтун.

За словами голови організації “Зелений лист” еколога Владислава Балінського у Facebook, нині вода дуже насичена біогенними елементами та вже починаються процеси цвітіння.

“Не знаю, які саме це одноклітинні водорості. Можливо, ціанобактерії синьо-зелені, це небезпечні процеси, які можуть призвести до доволі поганих наслідків. Також у море течія продовжує приносити небезпечні змиви з дна Каховського водосховища”, — підкреслив Балінський.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області почали фіксувати перевищення норми опріснення морської води.

Нині на дні знаходиться більша частина органіки, яку принесло до одеських берегів після підриву ГЕС. Еколог вважає, що “осад” необхідно вичищати за допомогою помп, бо процес його гниття буде занадто довгим.

“Найбрудніші змиви тільки починають приходити до нас та будуть приходити ще принаймні протягом місяця”, — зазначив еколог.