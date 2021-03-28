Народний депутат від “Європейської Солідарності” Микола Княжицький заявив, що на "Велике будівництво" доріг 2020 року витратили 120 мільярдів гривень, за які відремонтували 4 тисячі кілометрів доріг, а у 2018 відремонтували 3 800 км доріг за 40 млрд грн.

Про це йдеться в розслідуванні журналістів Еспресо.TV спеціально для програми “Вечір з Миколою Княжицьким”.

Він зазначив, що у повноваженнях президента Володимира Зеленського нічого нема про здійснення жодних будівництв, бо це є відповідальністю уряду.

“Насправді, ніякої програми президента не існує. Є кошти, які витрачаються відповідно до затверджених Державного та місцевого бюджетів, так як це і було раніше. Але вирішили зробити додаткову рекламу президенту Зеленському. А заодно і на виготовленні цих табличок трошки вкрасти”, – додав нардеп.

Редактор сайту “Наші гроші” Юрій Ніколов повідомив, що є такий ФОП “Володимир Зеленський”, який минулого року отримав у Харківській області замовлення на виготовлення наліпок “Велике будівництво” на кілька тисяч гривень.

За його словами, оце фактично є всі видатки на “Велике будівництво”.

До прикладу, Офіс президента попросив список соціальних об’єктів, які будувалися чи планували будуватися у регіонах і назвав це “Великим будівництвом”. Але жодного урядового документу, який би містив перелік об’єктів, умови участі в конкурсі цієї програми, умови відбору і якісь критерії – немає.

Міністр територій та громад Олексій Чернишов пояснював, що за його розпорядженням кожна обладміністрація визначила по 5 шкіл, садочків, спортзалів чи футбольних полів, котрі вони планують збудувати у 2020 році.

“Ці об’єкти все одно будувалися. Вірніше, раніше їх будували більше. Просто не називали “Великим будівництвом”. Наприклад, голова Дніпропетровської обладміністрації Резніченко у звіті за 2017 рік відзначив, що в області побудовано та відремонтовано 25 шкіл та 17 дитячих садків. Шкода, що Порошенко чомусь не здогадався назвати це “Супер Величезним будівництвом”, – зазначив Княжицький.

Кошти на програму були взяті з державного фонду регіонального розвитку, який створено у 2012 році. Відповідно до закону щорічний обсяг фонду має складати не менше 1% від доходів бюджету. Ці кошти і раніше витрачалися так як і зараз.

“Великим будівництвом” назвали всі великі будівельні проєкти, які відбувалися в державі минулого року. Були початі за багато років до цього, продовжувались, висіли або за рік до того почалися – все, що будувалося більш-менш великого розміру, навіть сільські амбулаторії, просто назвали “Великим будівництвом”, – уточнив Ніколов

Як повідомив заступник голови ГО “Публічний аудит” Андрій Вігірінський, гроші взялися зі змін до податкового кодексу і бюджетного кодексу, які приймалися декілька років тому і передбачали надходження від акцизів за паливо і паливно-мастильні матеріали в окремий фонд, який назвали “Дорожнім фондом”.

У 2020 році на ремонт та будівництво доріг було витрачено 120 мільярдів гривень. А у 2018 – лише 40 мільярдів. Цікаво, що у 2018 відремонтували 3800 кілометрів доріг, а у 2020 – завдяки програмі “Велике будівництво” – 4 000 км.

Зазначається, що нових доріг було збудовано чотирнадцять з половиною кілометрів. Ще шістсот кілометрів капітально відремонтували.

Якщо в 2018 році на будівництві дороги №31 на Дніпропетровщині один кілометр коштував 42 млн грн, то в 2020 році – 190 млн грн. І в 2018, і в 2020 роках найпопулярнішим був середній ремонт доріг. 2018 року на це витратили 21 млрд, 2020 – 55 млрд.

Журналісти вважають, що серед причин такого суттєвого зростання вартості робіт – картельна змова між найбільшими шістьма компаніями, які розділили шістдесят сім відсотків бюджету на дороги.