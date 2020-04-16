З 16 квітня влада посилила контроль на в'їздах до столиці - водіям і пасажирам транспортних засобів на основних в'їздах до Києва вимірюють температуру.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

На в’їздах до Києва встановлено 9 пропускних пунктів, де все авто перевірятимуть медики і правоохоронці.

“Такі суворі обмеження обумовлені тим, що, за прогнозами медиків, після свят може статися різке збільшення кількості хворих коронавірус. Щоб запобігти такому сценарію, щоб не допустити колапсу в лікарнях, ми вводимо такі обмежувальні заходи”, – зазначив Кличко.

Мер столиці закликав керівників підприємств, роботодавців в найближчі кілька днів максимально забезпечити дистанційну роботу співробітників.

Він також підкреслив, що в святкові дні правоохоронці посилено контролюватимуть дотримання правил обмежень в публічних місцях, парках і скверах, біля храмів.