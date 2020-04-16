Про це повідомив мер Віталій Кличко.
На в’їздах до Києва встановлено 9 пропускних пунктів, де все авто перевірятимуть медики і правоохоронці.
“Такі суворі обмеження обумовлені тим, що, за прогнозами медиків, після свят може статися різке збільшення кількості хворих коронавірус. Щоб запобігти такому сценарію, щоб не допустити колапсу в лікарнях, ми вводимо такі обмежувальні заходи”, – зазначив Кличко.
Мер столиці закликав керівників підприємств, роботодавців в найближчі кілька днів максимально забезпечити дистанційну роботу співробітників.
Він також підкреслив, що в святкові дні правоохоронці посилено контролюватимуть дотримання правил обмежень в публічних місцях, парках і скверах, біля храмів.
- У Києві станом на 14 квітня найбільше випадків зараження коронавірусом COVID-19 зафіксовано в Печерському районі.