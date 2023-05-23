В Україні відповіли прем'єру-міністру Віктору Орбану щодо того, що ЗСУ не здатні виграти війну. МЗС наголосило, що на відміну від прихильників капітуляції без опору — наші громадяни продовжують боротися до повного звільнення окупованих Росією територій.

Джерело: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у Facebook.

“Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, коментуючи агресію Росії проти України, заявив, що неважливо хто до кого вторгнувся. Він переконаний, що Україна не зможе виграти війну. В Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність Росії за її агресію проти України”, — написав Ніколенко.

Речник нагадав, що ці ж європейські політики стверджували на початку широкомасштабного російського вторгнення, що Україна не має шансів протриматися більше, ніж 72 години.

“Вони помилилися тоді, помиляються і зараз. На відміну від прихильників капітуляції перед ворогом без опору, українці продовжать боротися до повного звільнення своїх територій від російської окупації. Це є єдиним шляхом не лише для відновлення миру в Україні, але і гарантування безпеки всієї Європи”, – йдеться у коментарі.

У МЗС підкреслили, що на сьогодні критично важливо об’єднати зусилля задля того, аби Україна мала все необхідне для пришвидшення поразки Росії.

Зазначимо, що на фоні заяви прем’єр-міністра — Угорщина блокує виділення 500 млн євро з Європейського фонду миру, що підтримує Україну зброєю, та виступає проти антиросійських санкцій.