Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що Україна не зможе виграти війну проти Росії, яка понад рік тому почала широкомасштабне вторгнення.

Джерело: Bloomberg

В інтерв’ю виданню угорський урядовець заявив, що враховуючи цифри, оточення і те, що НАТО не готове відправити свої війська для допомоги Україні, “для бідних українців немає перемоги на полі бою”.

Він додав, що війна припиниться лише у тому випадку, якщо РФ підпише угоду зі США. Орбан наголосив, що сподівається на повернення Дональда Трампа у Білий дім.

Виступаючи на Катарському економічному форумі в Досі, Орбан сказав, що його уряд відхилився від “основного” підходу Європейського Союзу до України після того, як Росія вдерлася на її сусіда минулого року.

Під його керівництвом Угорщина блокує транш фінансової допомоги ЄС Україні в розмірі 500 мільйонів євро. Він також не підтримує запровадження нових санкцій проти Росії, посилаючись на двосторонні суперечки з урядом України.

Зокрема Угорщина вимагає, аби Україна виключила OTP Bank – найбільший кредитор Угорщини, який працює як в Росії, так і в Україні — зі списку міжнародних спонсорів війни.

Минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто також заявив, що Україна обмежує права на освіту етнічних угорців країни. Потім він вказав на матеріал Washington Post, згідно з яким президент Володимир Зеленський в якийсь момент говорив про підрив трубопроводу, який постачає нафту з Росії в Угорщину через Україну.

Підхід Орбана до України та тісні зв’язки з Росією підкреслили його нестабільні стосунки зі своїми союзниками в ЄС і НАТО.

Багато членів альянсу критикували його за підрив демократії та сприяння процвітанню корупції під час його більш ніж десятирічного перебування при владі.

Угорщина є одним із небагатьох членів НАТО, які відмовилися постачати зброю, щоб допомогти Україні відбити вторгнення Росії. Критики Орбана кажуть, що його поштовх до ЄС скоротити фінансування України схожий на прохання про капітуляцію перед російською агресією.