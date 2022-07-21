Про це повідомив головний редактор InfoCar Павло Кашчук у Facebook.
За його словами, до російського вторгнення в українського захисника не було військового досвіду, а за фахом він був філологом. Микола Рачок вирішив боронити Україну з перших днів.
Його підрозділ ліквідував групу найманців ПВК “Вагнер”, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Найманці атакували позиції 58-ї бригади також з повітря. Протягом декількох днів один з пілотів Су-25, якого найняла російська приватна військова компанія, атакував українських захисників некерованими ракетами, поки його не збили.
“Чи можна перемогти країну, де худорлявий філолог бере в руки зброю і стає справжнім воїном, знищуючи елітні підрозділи ворога? Не думаю”, – сказав Кашчук.
Головний редактор InfoCar додав, що Микола Рачок свідомо йшов у бій. Захисник повернувся на фронт навіть, коли йому запропонували взяти довшу відпустку після важких тижнів в Луганській області.
“Коля, дякую, спочивай з миром! Все не дарма! Ми не будемо сумувати, ми радітимемо за тебе і за твою перемогу, за нашу майбутню перемогу, якої без тебе не було б”, — написав він.
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