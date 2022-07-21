На фронті загинув журналіст автомобільного видання InfoCar та захисник Микола Рачок. Він служив у 58-й окремій мотопіхотній бригаді ім. гетьмана Івана Виговського.

Про це повідомив головний редактор InfoCar Павло Кашчук у Facebook.

За його словами, до російського вторгнення в українського захисника не було військового досвіду, а за фахом він був філологом. Микола Рачок вирішив боронити Україну з перших днів.

Його підрозділ ліквідував групу найманців ПВК “Вагнер”, заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Найманці атакували позиції 58-ї бригади також з повітря. Протягом декількох днів один з пілотів Су-25, якого найняла російська приватна військова компанія, атакував українських захисників некерованими ракетами, поки його не збили.

“Чи можна перемогти країну, де худорлявий філолог бере в руки зброю і стає справжнім воїном, знищуючи елітні підрозділи ворога? Не думаю”, – сказав Кашчук.

Головний редактор InfoCar додав, що Микола Рачок свідомо йшов у бій. Захисник повернувся на фронт навіть, коли йому запропонували взяти довшу відпустку після важких тижнів в Луганській області.

“Коля, дякую, спочивай з миром! Все не дарма! Ми не будемо сумувати, ми радітимемо за тебе і за твою перемогу, за нашу майбутню перемогу, якої без тебе не було б”, — написав він.