Український військовий Василь Пелиш загинув через отримане поранення в голову. У 2014 році окупанти залишили чоловіка, який був бійцем "Айдару", без руки через татуювання із гаслом "Слава Україні".

Про це повідомило видання “Голос Прикарпаття“.

Мати загиблого Тетяна Вічиста-Пелиш розповіла, що колишнього військового і волонтера не стало 18 вересня. Уродженець Львівської області перевозив необхідні для воїнів речі з другої лінії фронту на першу. На жаль, лікарям не вдалося врятувати життя чоловіка. У Василя Пелиша залишилася молода дружина.

Майбутній військовий брав активну участь у Революції Гідності. Він навчався у Львівському аграрному університеті.

Василь Пелиш пішов боронити Україну у 2014 році у складі батальйону “Айдар”. У Луганській області він з побратимами потрапив у засідку і дивом вижив. Окупанти, коли побачили проукраїнське татуювання з Тризубом і написом, відрубали йому руку сокирою.

За словами його подруги Марії, боєць був одним з перших, де “жорстокі кати Росії показали себе”.

“Бучу й Ізюм на собі відчув ще 2014 році. Коли почалася повномасштабна війна, його стан здоров’я не став на заваді, хотів і свою лепту внести для перемоги, робив усе можливе, щоб захистити Україну. Його жертовний подвиг має стати поштовхом для ще активніших дій для наближення перемоги”, – розповіла пані Марія.

Український воїн перебував у полоні місяць. Після повернення до Львівської області влаштувався працювати обліковцем у Старосамбірській раді. Його було нагороджено орденом “За мужність” III ступеня. Він займався активною волонтерською роботою.

“Усі ці роки своєю присутністю Василь нагадував усім, що у нас триває війна. Він без слів промовляв, що маємо робити все можливе для того, щоб цю війну завершити”, — додала його подруга.