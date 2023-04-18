У Вінницькій області затримали чергову пособницю російських окупантів, яка є донькою колишнього гауляйтера Чорнобаївки Юрія Турульова, якому раніше повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними Служби безпеки, 30-літня затримана однією із перших підтримала росіян та добровільно вступила до лав окупаційної “адміністрації” після захоплення Чорнобаївки на Херсонщині.

За протекції колаборанта Турульова його доньку призначили очільницею відділу, де вона займалася запровадженням освітніх стандартів РФ території захопленої громади.

Зокрема затримана змушувала місцевих педагогів долучатися до процесу русифікації селищних навчальних закладів та їх переведення на розрахунки в російських рублях.

Крім того, вона організовувала і особисто брала участь у численних пропагандистських акціях країни-агресора в окупованій частині Херсонщини.

Задокументовано, що наприкінці липня 2022 року колаборантка була делегатом на прокремлівському форумі під назвою “ми разом з Росією”.

На ньому учасники схвалили так звану “декларацію розвитку регіону”, яка фактично була планом інтегрування півдня України в економіку РФ.

Після визволення правобережної частини Херсонської області ворожа поплічниця переїхала до Вінниччини, де переховувалася під виглядом переселенки.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво окупаційній адміністрації держави-агресора).

Зловмисниці обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Фігурантці загрожує до 12 років ув’язнення.