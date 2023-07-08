Співробітниками Служби безпеки України у Вінницькій області затримано колишнього бойовика так званої "ДНР". Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Джерело: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки затримала у Вінниці колишнього бойовика терористичної організації “ДНР”.

Затриманим виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав “розвідувальної роти” угруповання “Восток”, яке контролював 1-й армійський корпус ЗС РФ.

У тому ж році він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури міста Горлівка.

Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ затриманий залишив ряди окупантів і переїхав до Вінниці, де намагався переховуватись від правосуддя.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали біля будинку, де він тимчасово проживав.

У фігуранта вилучено телефон, в якому він зберігав власні фото з бойових дій проти сил антитерористичної операції у Донецькій області.

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.