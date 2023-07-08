Джерело: СБУ
Контррозвідка Служби безпеки затримала у Вінниці колишнього бойовика терористичної організації “ДНР”.
Затриманим виявився мешканець Донеччини, який у 2014 році вступив до лав “розвідувальної роти” угруповання “Восток”, яке контролював 1-й армійський корпус ЗС РФ.
У тому ж році він брав активну участь у захопленні адміністративних будівель та ключових об’єктів критичної інфраструктури міста Горлівка.
Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ затриманий залишив ряди окупантів і переїхав до Вінниці, де намагався переховуватись від правосуддя.
Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали біля будинку, де він тимчасово проживав.
У фігуранта вилучено телефон, в якому він зберігав власні фото з бойових дій проти сил антитерористичної операції у Донецькій області.
Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.
- Двох бойовиків терористичних організацій “Л/ДНР”, які допомогли російським окупантам захопити Дебальцеве і Попасну, засудили до 10 та 13 років позбавлення волі.