Джерело: СБУ.
Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали ґрунтовну доказову базу, яка дозволила притягнути до відповідальності ще двох учасників терористичних організацій “Л/ДНР”.
Бойовики перебували у складі окупаційних угруповань РФ і воювали проти Сил оборони на східному фронті.
Обидва зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у Донецькій та Луганській областях. За матеріалами СБУ їм призначено по 10 і 13 років за ґратами.
Відтак, 13 років ув’язнення отримав бойовик із позивним “Трєфа”, який ще з 2017 року брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України.
Після початку повномасштабного вторгнення РФ він обстрілював цивільну інфраструктуру Попасної на Луганщині зі ствольної артилерії та мінометів.
Ще один засуджений – оператор-навідник бойової машини піхоти 11-го окремого гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ (більш відомий як батальйон “Восток”).
Встановлено, що на початку 2015 року він штурмував Дебальцеве, а з 2022 – воював проти Сил оборони на Авдіївському напрямку.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).
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