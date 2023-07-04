Двох бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", які допомогли російським окупантам захопити Дебальцеве і Попасну, засудили до 10 та 13 років позбавлення волі.

Джерело: СБУ.

Військова контррозвідка та слідчі Служби безпеки зібрали ґрунтовну доказову базу, яка дозволила притягнути до відповідальності ще двох учасників терористичних організацій “Л/ДНР”.

Бойовики перебували у складі окупаційних угруповань РФ і воювали проти Сил оборони на східному фронті.

Обидва зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у Донецькій та Луганській областях. За матеріалами СБУ їм призначено по 10 і 13 років за ґратами.

Відтак, 13 років ув’язнення отримав бойовик із позивним “Трєфа”, який ще з 2017 року брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ він обстрілював цивільну інфраструктуру Попасної на Луганщині зі ствольної артилерії та мінометів.

Ще один засуджений – оператор-навідник бойової машини піхоти 11-го окремого гвардійського мотострілецького полку ЗС РФ (більш відомий як батальйон “Восток”).

Встановлено, що на початку 2015 року він штурмував Дебальцеве, а з 2022 – воював проти Сил оборони на Авдіївському напрямку.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада); ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації).