Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
Станом на 10-ту ранку на г. Піп Іван Чорногірський хмарно та туман.
Температура повітря становить -2 °C, вітер західний, 8 м/с.
Вчора температура на вершині була ще нижчою, а саме -5 °C. А на північних схилах утворилися снігові замети до одного метра.
Крім того, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження – вдень у більшості регіонів України прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.
- 21 листопада в Чернігівській, Сумській і Харківській областях прогнозується невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом.