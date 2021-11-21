На високогір'ї Українських Карпат спостерігається туман, через що видимість упала до 50 метрів.

Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

Станом на 10-ту ранку на г. Піп Іван Чорногірський хмарно та туман.

Температура повітря становить -2 °C, вітер західний, 8 м/с.

Вчора температура на вершині була ще нижчою, а саме -5 °C. А на північних схилах утворилися снігові замети до одного метра.

Крім того, сьогодні в Україні оголошено штормове попередження – вдень у більшості регіонів України прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с.